Chiara Ferragni al museo con i figli: porte chiuse al pubblico, mamme fuori protestano

Sta facendo discutere parecchio l'ultima decisione di Chiara Ferragni e Fedez . La coppia, insieme ad alcuni amici con rispettivi pargoli al seguito, ha deciso di concedersi un pomeriggio con i figli al Museum of Dreamers di Milano e per farlo in completa tranquillità ha chiesto di chiudere l'intera struttura al pubblico durante la loro visita. Peccato, però, che un gruppo di mamme abbia iniziato a protestare...

Che cos'è il Museum of Dreamers di Milano

Il Museum of Dreamers è, come spiegato dagli organizzatori, una mostra dedicata ai sognatori che trasforma l'onirico in realtà, le aspirazioni in ispirazione, gli spazi in piattaforme per sognare. Si tratta di un percorso emozionale di 15 installazioni immersive che invita a realizzare i propri sogni e inseguire le proprie passioni, uno spazio per condividere i propri desideri e vincere le proprie paure. Un luogo assai colorato e decisamente instagrammabile. Il museo, circa 2mila metri quadrati, si trova in piazza Beccaria, in pieno centro a Milano ed è aperto dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 20 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 20. I biglietti di ingresso standard costano 18 euro.