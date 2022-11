Clamoroso in una radio sportiva: se la fa sotto durante la diretta

A volte è davvero dura resistere a certe battute o ad alcuni scherzi, si ride così tanto che quasi si perde il controllo del proprio corpo, a tal punto...da farsela sotto. È successo al conduttore di una radio sportiva, Shaun Morash, collaboratore di CBS Sports Radio, che mentre era in diretta non ha potuto trattenerla dopo aver sentito una barzelletta, che l'ha fatto morire dal ridere. Si è alzato dalla sedia contratto dalle risate e poi è successo l'irreparabile: si è precipitato in bagno, ma non ha fatto in tempo: "Me la sono fatta sotto", ha ammesso tornando. Damon Amendolara, il capo del programma radio, ha descritto la situazione: "È come se qualcuno gli avesse rovesciato un frullato nei pantaloni!". Davvero incredibile.