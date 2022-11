La terribile previsione di Pregliasco sul Covid: "Sarà allarme a Natale". Ecco perché

"Scettico sulla fine dell'isolamento"

Sulla fine dell'isolamento per i positivi, Pregliasco si è dichiarato "un pò scettico. In questo momento con questa situazione io sarei ancora protettivo – ha spiegato – ma per il futuro ci si potrà rifare a una responsabilizzazione delle persone, perché la normalità lo richiede”. Sui medici e sanitari non vaccinati che tornano al lavoro: "Non sono pericolosi, ma io ho dei dubbi sulla loro professionalità perché, se non si sono vaccinati, non conoscono la buona pratica della ricerca scientifica", il parere del virologo. "Il loro reintegro – ha aggiunto – è stata una decisione bandiera, perché in termini quantitativi i numeri sono davvero irrisori. Ma in questo momento in cui si dovrebbe rilanciare il richiamo vaccinale nei fragili, questa decisione potrebbe dissuadere" la popolazione dal vaccinarsi.