Nessuna tensione tra Wanda Nara e la sorella minore Zaira. L'imprenditrice e moglie di Mauro Icardi ha tranquillizzato su Instagram un follower. "Non c'è alcuna distanza con lei, siamo sempre connesse. Ritorno a fine mese, per festeggiare il mio compleanno, per impegni di lavoro e per stare con Zaira", ha spiegato Wanda, che il prossimo 9 dicembre compirà 36 anni. La scorsa estate le Nara si sono concesse una vacanza solo donne a Ibiza.