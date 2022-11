L-Gante e la nuova dedica pazzesca per Wanda Nara: "Mi mancano..."

La liaison con Wanda Nara ha ispirato parecchio L-Gante. Il rapper argentino ha scritto una nuova canzone dedicata alla moglie di Mauro Icardi. L'artista ha condiviso una breve anteprima sui social network, che ha subito lasciato senza parole i fan. L-Gante ha mostrato un video in cui è in sala di registrazione e sul telefono c'è l'immagine dell'imprenditrice 36enne. "Non ci parliamo da molto tempo, non ci vediamo, non facciamo niente", è una strofa del brano, che continua così: "Sto pensando se ti ricordi di me". Poi arrivano dettagli più spinti: "Mi mancano i tuoi baci, le tue carezze, quando ti ho afferrato i capelli e abbiamo iniziato a mangiarci a vicenda".