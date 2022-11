Wanda Nara alle Maldive con borsa e ciabatte di lusso: il prezzo

Fuga al caldo per Wanda Nara. L'imprenditrice argentina si è concessa una vacanza alle Maldive con Mauro Icardi: un modo, a quanto pare, per salvare il matrimonio ormai in crisi da un anno. Come mostrato su Instagram la 36enne si è presentata in spiaggia con degli accessori di lusso: Wanda è da sempre una grande fashion addicted.