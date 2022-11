L'ultima funzione di Whatsapp è clamorosa: puoi chattare con te stesso! In pochissimi lo sanno

ROMA - L’applicazione più diffusa al mondo è pronta a offrire un nuovo servizio. Dai prossimi giorni, su WhatsApp sarà possibile chattare con se stessi. La nuova funzione all'interno della piattaforma Meta funge da blocco note e promemoria. Sebbene questa opzione esistesse già in iOS, la società tecnologica è stata incaricata di implementare miglioramenti per facilitare l'avvio di una chat con te stesso. Negli ultimi mesi questa funzione era scomparsa per coloro che hanno iOS sul proprio cellulare mentre su Android, questa funzione è completamente nuova, visto che in precedenza non era supportata. Per rendere nuovamente disponibile nella versione di Apple, e incorporarlo nella beta di Android, l'azienda ha recuperato questa funzione che attualmente è in fase di abilitazione.