Valentina Ferragni ricorda il tumore: "Tutto quello che è successo dopo..."

L'importante messaggio di Valentina Ferragni

"Ecco come dovrebbero essere usati i social: per aiutare, per sensibilizzare, per dare una mano anche solo ad una persona dall’altra parte dello schermo. E di questo io sono grata, sapere di aver sensibilizzato alla prevenzione e al non dare “per scontato” una sciocchezza sul nostro corpo. Non aspettate e andate subito a farvi vedere da un medico. La prevenzione e i medici salvano le vite", ha concluso la cognata di Fedez, che ha ricevuto il plauso dei suoi numerosi follower. Di recente Chiara è tornata single: dopo nove anni è finita la storia d'amore con il modello Luca Vezil.