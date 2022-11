Wanda Nara: "Vi svelo il vero motivo del divorzio da Icardi"

La telenovela che vede protagonisti Wanda Nara e Mauro Icardi continua. Di recente la coppia è volata alle Maldive - dove pare sia avvenuta una romantica riconciliazione - ma in un'intervista rilasciata a Vanity Fair l'imprenditrice ha assicurato che le carte della separazione sono state firmate. "Abbiamo firmato la separazione. Mauro non voleva ed è stato difficilissimo, perché io a lui voglio ancora molto bene. Ma le cose non andavano, in casa l’atmosfera era pesante e a un certo punto gli ho detto: “Fermiamoci”. Poi sono partita per l’Argentina", ha rivelato Wanda, che ultimamente è rientrata in Italia prima per partecipare a Ballando con le Stelle poi per prendere parte a Verissimo.

La separazione tra Wanda e Icardi Sul flirt con il rapper L-Gante, Wanda Nara ha ribadito che non c'è mai stato nulla di vero: "Questo gossip ha fatto infuriare Mauro, anche se io gli spiegavo che era tutta fuffa. La paparazzata in cui sembra che mi sta baciando? Mica mi sta baciando: mi sta parlando. È stata trovata anche la foto in cui di spalle sono io e si capisce benissimo che non c’è niente. Ma, come al solito, lo scoop, anche se falso, fa più rumore della smentita". Dunque, nessun terzo incomodo tra Wanda e Icardi...

"Mauro Icardi troppo geloso" "La verità è che io ho avuto cinque figli, li ho allattati tutti, li ho cresciuti e mi sono dedicata a loro per 10 anni. Ultimamente avevo espresso a Mauro il desiderio di tornare a lavorare, e a lui non faceva piacere", ha raccontato Wanda Nara, che ha poi aggiunto: "Se lavoravo per lui andava bene. È stato Mauro anni fa a chiedermi di fargli da manager: io non ho mai avuto un agente, mi sono sempre gestita i contratti da sola fin da adolescente. Sono diventata piuttosto brava ad aggiungere o rimuovere clausole. Ho carattere e picardía (astuzia, ndr). Quando è scaduto il contratto al suo ex procuratore sono subentrata io".

L'indipendenza di Wanda Nara "Ma vede, mia madre da giovane faceva l’attrice. Ha conosciuto mio padre e ha smesso. E io, nel 2022, non posso permettere che la storia si ripeta", ha precisato Wanda Nara che ha poi confidato: "A Mauro non piace l’idea che io sottragga attenzioni alla famiglia. Mentre per me l’indipendenza è fondamentale: è la via per la libertà. Quindi lui ogni due per tre prova a riconquistarmi, l’altro giorno è venuto a prendermi in aeroporto con la macchina piena di fiori, poi mi ha portato fuori a cena e mi ha detto: “Non mi arrendo”. Benissimo, ma io so già che, se tornassimo insieme e tra due mesi gli accennassi una nuova proposta di lavoro, saremmo punto e a capo".