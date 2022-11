Totti-Ilary a Porta a Porta, Paola Ferrari: "Lui ora sta cercando di crescere"

Il caso Totti-Ilary finisce anche a Porta a Porta. Nel salotto di Bruno Vespa ieri sera si è parlato del processo per la separazione tra l’ex capitano della Roma e la showgirl. La giornalista e conduttrice tv Paola Ferrari, ospite in studio, ha commentato così la vicenda: “Lui è stato grandissimo in tutto – ha detto - anche nel prendersi in giro e anche voglio sottolinearlo, nella generosità. Non è cambiato niente per i romani, lo amano uguale, è cambiato per lui, adesso sta cercando di crescere veramente. Questa ricerca anche di una donna meno attenta ai selfie e a questo modo di vivere sempre sovraesposto forse gli ha fatto prendere questa decisione di lasciare Ilary che stiamo commentando adesso”.