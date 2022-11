Tyson, dal ring alle caramelle speciali: il loro contenuto è scioccante

Dopo aver scritto la storia con le loro epiche sfide per il Mondiale dei pesi massimi, e aver fatto epoca, in particolare nel 1997, quando Mike Tyson fu squalificato per aver mutilato con un morso un pezzo dell’orecchio di Evander Holyfield, i due ex campioni, da tempo riappacificatisi, hanno deciso di diventare soci, lanciando sul mercato, in vista delle festività natalizie, un prodotto particolare: snack e caramelle gommose alla cannabis.

Iron Mike e il suo "pollice verde" Già dal 2018, Tyson si è dedicato all’attività di produttore di estratti di cannabis legale, coltivando marijuana nel suo ranch di 16 ettari in California nei pressi della Death Valley. Metà del Tyson Ranch è destinata alla coltivazione, l’altra a strutture per altre attività, in particolare alla Tyson Cultivation School.