Royal Family nel mirino: "Il Principe William è viziato e arrogante"

LONDRA (Inghilterra) - Non c’è pace per i Reali inglesi. Non passa giorno che qualcuno o qualcosa arrivi a turbare l’apparente quiete di Buckingham Palace. E talvolta gli attacchi arrivano direttamente da persone vicine alla Corona. Questa volta nel mirino è finito il primogenito di Re Carlo III, da poco salito sul trono d’Inghilterra.