Addio a Nico Fidenco, il cantante della sigla di Arnold

Nico Fidenco, all'anagrafe Domenico Colarossi, è morto questa notte a Roma all'età di 89 anni. La scomparsa del cantautore e compositore è stata annunciata dalla moglie Annamaria e dalla figlia Guendalina. Raggiunse il successo con brani tratti da colonne sonore, primo fra tutti 'What a Sky' (in italiano 'Su nel cielo'), dal film di Francesco Maselli "I delfini", ma soprattutto con la canzone 'Legata a un granello di sabbia', considerata il primo tormentone estivo della storia della musica italiana. Famoso anche per le sigle dei telefilm come Boys and Girls e Arnold. In carriera riuscì a partecipare al Festival di Sanremo nell'edizione del 1967 con un brano in coppia con la cantante statunitense Cher.