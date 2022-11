Maxi Lopez e la crisi tra Wanda e Icardi: "Ho dovuto fare una cosa"

Maxi Lopez è tornato a parlare della storia tira e molla tra Wanda Nara e Mauro Icardi . "Una riconciliazione tra loro è benvenuta. La pace dei ragazzi non ha prezzo", ha dichiarato l'ex calciatore al programma argentino Intruders. La priorità di Maxi sono i figli Valentino, Benedicto e Constantino , avuti dall'imprenditrice. Lopez ha poi rivelato di aver dato il proprio contributo quando è scoppiata la crisi tra la Nara e Maurito: "In quel momento sono stato in grado di aiutare. Tutto quello che voglio è che i ragazzi vengano lasciati fuori dai problemi dei grandi. I grandi devono risolvere i problemi tra di loro senza coinvolgere i piccoli. Niente di più".

Il rapporto tra Maxi Lopez, Wanda e Icardi

In una precedente intervista televisiva Maxi Lopez ha spiegato di aver ricucito un legame con l'ex moglie Wanda Nara per il bene dei tre figli in comune. Spesso la procuratrice vola a Londra, dove l'ex marito vive con l'attuale compagna la modella svedese Daniela Christiansson, per stare così tutti insieme. Nessun rapporto invece tra Maxi e Icardi: Lopez ha specificato che non vuole tornare ad essere amico di Mauro dopo quanto accaduto ben dieci anni fa.