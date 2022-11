Wanda Nara, la frase della sorella su Icardi fa stupire i social

Continua a far chiacchierare la riconciliazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi . I diretti interessati non ne hanno parlato apertamente ma il recente viaggio alle Maldive vale più di mille parole. In Argentina Zaira Nara , sorella minore di Wanda, è stata interrogata da un giornalista di Intruders circa la situazione. "La riconciliazione tra Wanda e Icardi? Finché sono felici va bene tutto. Io voglio la felicità di mia sorella, della famiglia, dei figli, di Mauro...", ha detto Zaira per poi lasciarsi andare ad una confessione che ha lasciato tutti senza parole.

La scelta di Zaira Nara

"Ormai non chiedo più niente a Wanda - ha spiegato Zaira Nara - C'è il fuso orario e quando ci mandiamo messaggi rispondiamo il giorno dopo. Quando Wanda mi chiama per telefono cerchiamo di non toccare per ora l'argomento (quello, appunto, della riconciliazione con Mauro, ndr)". Insomma, sembra proprio che per il momento Icardi e Wanda abbiano deciso di andarci cauti con questo ennesimo ritorno di fiamma...