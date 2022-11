Suor Cristina non è più suora: cosa è successo, pubblico sconvolto

Colpo di scena a Verissimo : nella puntata in onda su Canale 5 domenica 20 novembre Silvia Toffanin ha avuto tra gli ospiti Suor Cristina Scuccia . La monaca si è però mostrata in una veste tutta nuova: addio tonaca e velo scuri, la cantante è arrivata in studio sfoggiando uno sgargiante tailleur rosso. Suor Cristina, che qualche anno fa ha partecipato anche a Ballando con le Stelle, ha deciso infatti di abbandonare il mondo ecclesiastico. Un cambio di rotta che ha sconvolto il pubblico della trasmissione Mediaset.

Perché Suor Cristina non è più suora

Cosa è successo a Cristina Scuccia, che oggi ha 34 anni? "C'è stato un cambiamento mio interiore. Tutto questo successo mi ha fatto fare i conti con me stessa. Non c'è stato un evento particolare ma un percorso. The Voice ha aperto la strada ad un mio cambiamento di crescita, evolutivo", ha spiegato l'ex Suor Cristina. "Non è stato facilissimo. Il Covid mi ha fermata, non potevo piu viaggiare, esibirmi, mi ha fatto guardare dentro. Alla fine sono sempre quella, spero che la gente continui a credere in me. Ho avuto l'aiuto di una psicologa. Quando vedi solo il buio davanti a te bisogna chiedere aiuto. Non riuscivo piu a capire chi fossi", ha aggiunto.

Cosa fa oggi Suor Cristina e dove vive

Oggi l'ex Suor Cristina Scuccia vive in Spagna e lavora come cameriera. "Vivo col sorriso", ha puntualizzato a Verissimo. "L'amore? Non è la mia priorità in questo periodo anche se ammetto che qualcuno si è avvicinato".