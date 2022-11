Lingua pelosa, piedi viola: i sintomi più assurdi del Covid

Dopo due anni dall'inizio della pandemia da Covid-19, i sintomi rivelatori dell'infezione sono ormai noti a tutti: mal di gola, tosse, febbre, spossatezza. Ma alcune persone hanno vissuto anche sintomi meno comuni. Su tutti ce ne sono alcuni davvero insoliti, come, la lingua pelosa, dita viola, bolle sul viso, ecc. "Tutte le malattie infettive hanno manifestazioni comuni e non comuni", ha detto Mark Mulligan, specialista in malattie infettive presso la NYU Langone Health. "E man mano che impareremo di più sul coronavirus - ha aggiunto - saremo in grado di comprendere meglio le cause alla base di questi rari sintomi".