Papa Francesco, consulto con il medico dell'Atletico Madrid per il ginocchio

Continuano i problemi al ginocchio per Papa Francesco, costretto ad usare un bastone o una sedia a rotelle per muoversi. Il pontefice è infatti affetto da artrosi, che gli sta causando numerosi problemi recentemente. Per questo motivo, secondo il portale Cope.es, il Vaticano avrebbe deciso di chiamare José María Villalón. Il dottore è un'eminenza in traumatologia e medicina dello sport, ed è attualmente il capo dei servizi medici dell'Atletico Madrid. "È un processo osteoartritico che colpisce diverse articolazioni - le parole del dottore -: a volte inizia con un'articolazione con artrosi e altre articolazioni si deteriorano perché sono caricate più del necessario. E stanno cercando di impedire che questo progredisca e che le cose migliorino". Villalòn ha poi concluso sottolineando la "grande personalità del Papa, sta molto bene, molto lucido psicologicamente, è un uomo molto simpatico, affabile e gli piace il calcio".