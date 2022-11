Chiara Nasti racconta il doloroso parto: "Dieci ore di sofferenza e poi..."

Chiara Nasti si è confidata di nuovo con i follower. La futura moglie di Mattia Zaccagni ha raccontato il suo parto cesareo: solo una settimana fa è infatti nato il piccolo Thiago. "È stata dura" - ha ammesso l'influencer 24enne - "Mi sto riprendendo dal parto proprio perché ho avuto un cesareo e non perché io l’abbia scelto. Sono stata costretta a farlo perché dopo 10 ore di travaglio e tra la sofferenza e i battiti che scendevano per non rischiare mi hanno fatto un cesareo".