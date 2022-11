Le 10 razze di gatti che non perdono pelo e non danno allergia

Il Bengala

Razza ibrida, nata dall'incrocio tra un gatto domestico e un felino selvatico asiatico. Segni particolari: scarsa perdita di pelo e scarsa produzione della proteina Fel D1, presente nella saliva felina e che provoca reazioni allergiche nell'uomo. È un gatto molto particolare ed elegante. Inoltre, è socievole e affettuoso, quindi è perfetto per la famiglia. Non ama la solitudine ed è un gran giocherellone.

Il Siberiano

Anche il gatto siberiano produce poca Fel D1 ed è dunque perfetto per le persone allergiche. Non deve essere curato e pulito con cadenza periodica. Adora interagire con oggetti, persone ed altri animali e ha capacità intellettive votate soprattutto all'interazione. Ottimo per la pet therapy. È in grado di mantenere la calma in ambienti molto confusionari.

Il Devon Rex

Con le sue orecchie larghe e lunghe è riconoscibile a distanza. Una razza dolce e affettuosa, compagnia ideale per chi vuole un gatto da coccolare in casa. Avendo un pelo riccio e corto, non bisogna spazzolarlo troppo. Al contrario grande attezione va posta alla pulizia delle orecchie, che tendono a riempirsi facilmente di cerume. Convive in armonia con altri gatti e cani ed è socievole con i bambini.

Il blu di Russia

Tra i gatti più belli, si muove in maniera elegante e sinuosa. Il suo pelo è il punto forte: fino, morbido al tatto, presenta un sottopelo di colore argenteo, mentre tutto il mantello è tipicamente blu. È altamente consigliato per chi soffre di allergie perché perde pochissimo pelo. Docile e affettuoso, è ideale per chi vive in appartamento. Ama abbandonarsi sulle poltrone e sulle coperte ma si spaventa in caso di rumori bruschi e improvvisi.

LaPerm

Gatto dal particolare mantello a boccoli e riccioli ariosi, sciolti e leggeri, elastici e morbidi al tatto come mohair. Va spazzolato ogni due giorni. La sua indole è equilibrata, paziente e tranquilla. Non è adatto a chi sta fuori casa per molte ore.

Il balinese

Proveniente dagli Stati Uniti, questo gatto presenta un mantello morbido e piacevole da accarezzare. Il sottopelo non è abbondante. Anche lui affettuoso e socievole, tende a miagolare ogni volta che deve segnalare i suoi bisogni. Perfetto per la vita in appartamento. Socializza con tutti i familiari, soprattutto con i bambini.

Il giavanese

Snello, muscoloso, slanciato ma non esile. Il mantello ha il pelo semi lungo e setoso, privo di sottopelo. È un gatto molto intelligente, comunicativo e attivo. È l'ideale per chi vive da solo. Amano gli alberi e stare a contatto con la natura. Non gradisce la confusione e il rumore, è riservato con gli estranei e poco socievole con i suoi simili.

Il rex della Cornovaglia

Un gatto muscoloso, dalla forma snella e slanciata. Il mantello è molto corto e più ondulato che riccio ed è costituito solo da chioma e peluria: mancano i normali peli di guardia più lunghi. I baffi e le ciglia sono arricciati. Una razza giocherellona e attiva, decisamente non adatta a chi ha una vita sedentaria.

Sphynx o sfinge

Felino inconfondibile, senza pelo, praticamente nudo. Corpo muscoloso e filiforme, orecchie grandi e occhi molto espressivi. Ricorda molto la sfinge di Giza non solo per il nome ma anche per il portamento e l'aspetto del tutto particolare, completamente differente dagli altri gatti. Nonostante il suo aspetto è sensibile e affettuoso.

L'Oriental Shorthair

Micio attivo, scalmanato ed energico, che ha bisogno di vivere in un ambiente ricco di stimoli. Il manto è corto, lucido, fine e aderente al corpo. È sprovvisto di sottopelo. Una volta a settimana bisogna provvedere alla pulizia di orecchie, denti e occhi. È amante delle coccole e richiede molte attenzioni.