Le paure sessuali delle donne: ecco le più frequenti

La scarsa educazione sessuale porta spesso le persone ad avere paure o insicurezze nei loro rapporti sessuali. Nel caso delle donne, non raggiungere l'orgasmo o sentirsi oggettificate sono alcune delle paure più frequenti . Sull'argomento si è espressa Sonia García , psicologa, sessuologa e autrice del libro “Los enemigos del sexo” (Gli enigmi del sesso). "Quando parliamo di paure, ci riferiamo a un campo così ampio che ogni persona può avere le proprie paure in base alle proprie esperienze precedenti, alla propria educazione sessuale e a ciò che gli è stato detto sul sesso. L'educazione sessuale è un elemento chiave della materia in questione. La sua mancanza è responsabile nell'alimentare numerose false credenze “totalmente infondate".

Di seguito ecco le principali paure sessuali raccolte nel libro di Sonia Garcia:

- Sentire dolore durante il rapporto. Di solito è legato alle passate esperienze sessuali in cui hanno sofferto.

- Essere viste solo come un oggetto sessuale. "Questa paura ha a che fare con la sensazione di essere usate in modo che il partner possa divertirsi e, una volta raggiunto, lasciarlo"

- Non raggiungere l'orgasmo. Ci sono pazienti che pensano che non avranno un orgasmo e, quindi, "che il loro corpo è rotto e non funziona".

- Esporre il proprio corpo nudo. Soprattuto se la persona soffre di qualche complesso fisico, si sentirà vulnerabile e preferirà non darlo a vedere.

- Avere una gravidanza indesiderata. È una paura predominante tra le donne e un motivo comune per cui non godono appieno dei rapporti sessuali.

- Contrarre malattie sessuali. Questa paura appare (come in altri già citati) in entrambi i sessi. In questo caso la preoccupazione può essere funzionale perché porta a prendere misure preventive.