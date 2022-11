"Cambiare per vincere insieme": Us Acli contro la violenza sulle donne

Una partita da giocare tutti insieme e dove non conta solo partecipare, ma vincere. L’Unione Sportiva Acli, nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne, è scesa ancora in campo con lo slogan “cambiare per vincere insieme” e organizzando una giornata dove al centro c’è lo sport come modello di contrasto a questo fenomeno. Un convegno moderato dalla giornalista Rai Simona Cantoni e andato in scena oggi presso la Nuova Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati a Roma. E i dati nel 2022 sono ancora terrificanti: 21mila, infatti, sono le donne uscite da violenze che restano senza fonte di reddito, mentre sono già 21 i femminicidi nei primi sei mesi del 2022 in Italia. “Il problema deve essere discusso anche e soprattuto con i ragazzi. Purtroppo c’è un fenomeno trasversale perché se vediamo i dati non ci sono distinzioni di aree geografiche, di età o di classe sociale. C’è un problema a monte che deve essere estirpato - ha aperto i lavori il Presidente dell’US ACLI, Damiano Lembo - La prevenzione è un elemento fondamentale per contrastare questo fenomeno. Poi bisogna saper riconoscere e intercettare i comportamenti che possono degenerare in queste violenze”.