Gender Reveal per Beatrice Valli, ma il marito non ci può credere

Un gender reveal davvero a sorpresa in casa Valli-Fantini . In attesa del quarto figlio, l'influencer Beatrice Valli ha deciso di svelare il sesso del bebé organizzando una caccia al tesoro in famiglia, con il marito Marco Fantini e i figli Alessandro, che la Valli ha avuto da una precedente relazione, Azzurra e Bianca. Palloncini da scoppiare fino a trovare il colore giusto, che ancora una volta è stato il rosa. Sarà ancora una bambina infatti ad allargare la famiglia. Una notizia che ha colto di sorpresa Marco Fantini, che aveva rivelato di sognare un maschietto e che si è lasciato andare a un momento autoironico.

L'annuncio social della Valli: "E' girl power!"

"È ufficiale ragazzi! In casa Vallini vince il girl power! E pensare che il Marchini già immaginava di giocare con i suoi due ometti, invece gli toccherà guardare Rapunzel per qualche altro anno. P.s: si scherza ovviamente, maschio o femmina non cambia niente! Per noi, in ogni caso, è una gioia inestimabile".

Fantini "rassegnato": "Ancora Frozen e Cenerentola..."

Nel video pubblicato su Instagram, il marito dell'influencer Marco Fantini non nasconde la sua sorpresa: "Un'altra femmina. Aspetta, mi devo riprendere... Cioè tre femmine? Altri anni di Frozen, altri anni di Cenerentola. Avremo sicuramente tanti vestiti da darle".