Attacco hacker su WhatsApp: rubati milioni di numeri anche in Italia

Come contrastare gli hacker

I numeri sottratti vengono solitamente venduti ad altri hacker e cybercriminali, che utilizzano i dati sensibili per organizzare attacchi smishing, phishing e vishing. Come evitare tutto ciò? Basta non rispondere a numeri sconosciuti e messaggi ambigui. Al momento Meta, a cui fa capo Mark Zuckerberg, non ha ancora commentato quanto accaduto.