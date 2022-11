Maxi Lopez non si nasconde, passerà il Natale con Wanda Nara: "Ecco cosa faremo"

Intercettato all'aeroporto di Buenos Aires dai giornalisti di Paparazzi, Maxi Lopez ha svelato che trascorrerà il Natale insieme all'ex moglie Wanda Nara . I due hanno ritrovato un'intesa per il bene dei tre figli Valentino, Constantino e Benedicto. "I ragazzi stanno bene, ci vedremo a Natale. Verranno a Londra, staremo tutti insieme", ha raccontato l'ex calciatore, che nel 2023 diventerà padre per la quarta volta.

Maxi Lopez e Wanda Nara di nuovo vicini

Daniela Christiansson, la fidanzata svedese di Maxi Lopez, è incinta di una bambina il cui nome non è stato ancora scelto. Non è chiaro se a questa reunion natalizia prenderà parte anche Mauro Icardi: di recente Maxi ha ammesso di non essere interessato a recuperare l'amicizia con il suo ex collega. Diverso il discorso con Wanda Nara dato che l'ex coppia ha tre figli in comune che stanno crescendo bene nonostante la separazione dei genitori.