Coppia si rifiuta di lasciare l'aereo: tutti i passeggeri costretti a sbarcare

Una coppia ha costretto un intero volo della Frontier Airlines, compagnia aerea statunitense low cost, a sbarcare dopo essere salita a bordo dell'aereo senza le carte d'imbarco. I due hanno evitato i controlli prima di salire sul velivolo per non pagare una tariffa extra sul bagaglio e successivamente si sono rifiutati di mostrare i documenti richiesti. Hanno così urlato contro i membri dell'equipaggio che hanno cercato di fermarli. A tutti gli altri passeggeri è stato chiesto di scendere per consentire alle forze dell'ordine di svolgere il proprio lavoro.