Addio alla modalità aereo sui voli: ecco da quando

La 'modalità aereo' sarà presto un ricordo per i viaggiatori, che non dovranno più restare senza internet durante i voli all'interno dell'Unione Europea. La Commissione Europea ha infatti deciso di aprire al 5G sugli aerei, con le compagnie che saranno così in grado di fornire la più recente tecnologia sui loro aerei. I passeggeri a bordo dei voli nell'UE saranno così in grado di utilizzare i loro telefoni cellulari al massimo della loro capacità e delle loro caratteristiche, proprio come con una rete mobile 5G a terra.