Premio Gentilezza a Federica Cappelletti

Una maglia per sempre. Come quelle che indossava il marito, Paolo Rossi, venuto a mancare il 9 dicembre di due anni fa. Il Premio “Costruiamo Gentilezza nello Sport” assegnato a Federica Cappelletti, la vedova di Pablito. Le hanno consegnato una maglietta bianca con su scritto “ambasciatrice di Costruiamo Gentilezza per lo sport nella vita e nel ricordo di Paolo Rossi”. Una eredità pesante quella di Federica, che da due anni a questa parte è protagonista di una intensa attività legata proprio al nome di Pablito con la Paolo Rossi Foundation. Il premio è promosso dall'Ussi toscana, gruppo di giornalisti sportivi toscani e dall'Associazione Cor et Amor.