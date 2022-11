Wanda Nara rompe il silenzio: "Perché non sono tornata con Icardi"

Wanda Nara e Mauro Icardi non sono tornati insieme dopo il recente viaggio alle Maldive. Durante la vacanza la coppia, tra selfie bollenti e video romantici, sembrava pronta a dare un'altra chance al matrimonio. La realtà è però ben diversa. L'imprenditrice ha rotto il silenzio su Instagram, rispondendo alla domanda di un follower. "Perché non dici che vi siete riconciliati?", ha chiesto un utente.

"Perché mentirei - ha risposto Wanda Nara - Ci ho provato perché penso che una relazione di tanti anni meriti un'altra possibilità, ma non ha funzionato ". Dunque, la 36enne ha fatto il possibile, con la complicità di Icardi, per ritrovare un'intesa ma senza successo. Il matrimonio tra Wanda e Icardi è quindi definitivamente giunto al capolinea. Almeno fino al prossimo colpo di scena...

Ultimi gossip su Wanda Nara

Gli ultimi gossip dall'Argentina erano fondati: Wanda Nara ha scelto di non tornare tra le braccia di Mauro Icardi. E dopo il viaggio alle Maldive è volata a Buenos Aires per alcuni impegni di lavoro con l'emittente televisiva Telefe. Secondo la giornalista Yanina Latorre Wanda proverebbe un sentimento molto forte per il rapper 22enne L-Gante, conosciuto solo qualche mese fa.