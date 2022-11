La madre di Zaniolo incastra il ladro di Rolex che l’aveva minacciata: “Zitta o ti sparo”

Condannato a cinque anni e sei mesi di reclusione uno dei rapinatori della madre di Nicolò Zaniolo. L'uomo è finito a processo perché accusato di aver strappato Rolex, soldi e chiavi dell'auto a Francesca Costa. La donna lo ha riconosciuto in aula, mentre resta ancora ignota l'identità del secondo malintenzionato. La rapina risale al 23 maggio del 2019 ed è avvenuta in viale dell'Aeronautica nel quartiere Eur. Non è la prima volta che Costa viene derubata: in precedenza le avevano sottratto la Mini Cooper, che poi le è stata restituita, mentre un anno dopo ignoti si sono intrufolati nel suo Suv.

La ricostruzione della vicenda Stando a quanto ricostruito in sede d'indagine Francesca Costa stava camminando in strada, quando due persone le si sono avvicinate a bordo di una moto, l'hanno minacciata e costretta a consegnare tutto ciò che di prezioso aveva con sé e le chiavi della macchina, che però non le è stata rubata. La madre di Zaniolo non ha opposto resistenza e ha consegnato tutto. Quando è rimasta sola ha chiamato subito i carabinieri e sporto denuncia. Così sono partite le indagini, che hanno portato all'individuazione di uno dei due responsabili.