Il triangolo non lo aveva considerato: Antony e un triplete che fa discutere

DOHA (Qatar) - Si sta giocando un Mondiale con il Brasile, ma anche una partita praticamente impossibile nella vita privata. L'attaccante della Seleçao e del Manchester United, Antony Santos, esagera per una "hat trick" che non lo premierà con un pallone da portare a casa. Il numero 19 verdeoro si trova al centro di un triangolo amoroso da rompicampo. Sposato per cinque anni e con un figlio di tre, Antony avrebbe ormai da tempo una relazione con la dj Gabi Cavallin, che in estate avrebbe perso un figlio concepito proprio con l'attaccante. Di lì l'allontanamento tra i due e l'inizio di una nuova liaison con l'impiegata di banca Ingrid Lana. Ora però, come rivelato dalla rubrica brasiliana LeoDias, Antony si sarebbe riavvicinato alla dj Gabi, con tanto di fiori, cioccolatini e orsacchiotto, scatenando la gelosia della nuova fiamma. Una bella patata bollente per il talento della Seleçao, che dovrebbe essere focalizzato solo sul sogno degli uomini di Tite.