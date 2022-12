Georgina, la minaccia tremenda della sorella: “Attenta, se dico quello che so…”

Patricia, la sorella di Georgina Rodríguez , torna nuovamente ad accusare la compagna di Cristiano Ronaldo . In uno show televisivo ha parlato della sua attuale condizione economica, puntando l'indice sulla sorella: "Sono rovinata e lei non mi aiuta. A volte ho abbastanza da mangiare, a volte no. A volte riesco a pagare l'affitto, a volte no", ha detto. Ora, minaccia di "raccontare cose" sulla vita privata della modella, definita "una persona cattiva".

"Nessun confronto: potrebbe venir fuori la verità"

"Le ho chiesto una mano per i libri di scuola dei miei figli, i suoi nipoti - ha detto Patricia - ma lei non mi ha aiutato. In nessun momento gli ho chiesto soldi, anzi, gli ho chiesto aiuto per i miei figli. E non volevo soldi. Mai nella mia vita gli ho chiesto un centesimo, non un euro", dice. "Da alcuni componenti della famiglia ho scoperto che ride di me e della mia situazione. Si vergogna di me. Confronti in diretta? Non vorrei arrabbiarmi e parlare di ciò di cui non dobbiamo parlare. Non vorrei che la gente sapesse la verità. E far venire alla luce qualcosa di cui potrebbe avere timore".