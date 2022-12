Wanda Nara scatenata: che regalo super all'amico del cuore!

Wanda Nara fa festa in Argentina. L'imprenditrice e (ex?) moglie di Mauro Icardi si è scatenata al party di compleanno del suo migliore amico nonché truccatore personale Kenny Palacios. Una festa al lago dove Wanda, in sexy costume nero con kimono verde, è apparsa raggiante. Per i 35 anni di Kenny non ha badato a spese: la Nara ha infatti regalato all'amico una Jeep di lusso.