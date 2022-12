Qatar, i cammelli soffrono di mal di schiena: la causa è assurda!

Cammelli stressati in Qatar. Da quando sono cominciati i Mondiali di calcio gli animali "lavorano" più del dovuto. Sono tanti i tifosi e i turisti che chiedono infatti di fare un classico giro sul cammello. Un affare che è letteralmente esploso nelle ultime settimane, provocando però non pochi problemi di salute ai poveri quadrupedi, costretti a passeggiare anche venti ore al giorno e senza sosta. C'è chi arriva addirittura a fare 40 corse. A trarne beneficio, ovviamente, sono gli allevatori. "Stanno arrivando molti soldi ma c'è molta pressione", ha raccontato ad Associated Press Ali Jaber al Ali, 49enne beduino del Sudan.

Il business dei cammelli

I cammelli stanno inziando a non sopportare più tutta questa fatica e alcuni hanno provato anche a ribellarsi. È il caso di uno che ha emesso un forte grugnito spaventando una donna australiana. Altri, invece, hanno provato a rifiutarsi non alzandosi in piedi nonostante gli ordini dell'allevatore. Non sono mancate le polemiche degli animalisti, che hanno invitato i turisti presenti in Qatar ad evitare queste attività per rispetto dei cammelli. "Quando un cammello si fa male non viene curato bensì abbattutto perché non considerato più utile", ha avvertito l'associazione PETA.