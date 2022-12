Elodie e Iannone nella bufera: negano autografi e selfie a Milano

Arde sempre più intenso il fuoco della passione tra Elodie e Andrea Iannone. Qualche sera fa la coppia è stata avvistata in piena notte a Milano nel privé di un noto locale, un ex night club, a pochi passi dalla stazione centrale. Scortati come due star di Hollywood i due però si sono categoricamente rifiutati di assecondare ogni richiesta di selfie e contatti da parte di alcuni fan, ospiti della discoteca. Un atteggiamento freddo, scostante, quasi infastidito che non è passato di certo inosservato, soprattutto tra gli amici più intimi della cantante romana.