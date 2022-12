Lady Bonucci, duro attacco sui social: ecco con chi ce l'ha

Sfogo inaspettato di Martina Maccari su Instagram. La moglie di Leonardo Bonucci si è scagliata apertamente contro le altre mamme, quelle troppo perfettine e pignole. "Ma le mamme umili, quelle che dicono che non sono perfette, che sbagliano, che leggono, che si informano, che non fanno altro che fare sentire le altre mamme sbagliate, e quindi loro brave e forse anche perfette, in che classificazione di mamme le mettiamo? Perché mi sfugge questo concetto", ha fatto sapere, aprendo addirittura un box di domande per i follower con la scritta: "Ne vedo solo io?". La Maccari ha ricevuto il sostegno di tanti fan, che condividono completamente il suo pensiero. Da Bonucci Martina ha avuto tre figli: Matteo, Lorenzo e Matilda.