Emma Marrone svela da quanto tempo non fa sesso: "Devo iniziare a darla"

Emma Marrone ha confidato su Instagram da quanto tempo non fa sesso. "L'ultima volta che ho fatto l'amore? Dicembre scorso. Quasi un anno fa - ha rivelato la cantante - Lo so, male...anzi malissimo. Devo iniziare a darla come se non fosse mia!". La Brown ha inoltre confidato: "L'ultimo anno della mia vita è stato devastante. Ho mollato tutto per stare accanto alla mia famiglia. Nonostante tutto in questi ultimi mesi non ho fatto altro che lavorare e lavorare". Di recente l'artista ha perso l'adorato papà Rosario.