L'abito da funerale che scandalizza i social: "Ma è uno scherzo?"

Una tiktoker ha scatenato le polemiche dopo aver postato un video in cui indossa quello che, a suo dire, è l'abito perfetto per un funerale. Un minidress che porta la firma del brand inglese EdgyLittlePieces, super aderente con ampi tagli che mettono in mostra la scollatura del seno, con stringhe sottili che si incrociano lungo il collo e la pancia.