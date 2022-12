La terribile previsione di Baba Vanga per il 2023: "La Terra verrà colpita da un evento devastante"

Una previsione devastante

In Bulgaria, ogni anno le persone guardano indietro per vedere quali previsioni di Baba Vanga si sono avverate, prendendo spunto per le previsioni dell’anno successivo. Per il 2023 Baba Vanga ha predetto una letale "tempesta solare" che andrà a danneggiare la Terra. Anche se non si verificano spesso, le tempeste solari non sono così rare: l'ultima è avvenuta all'inizio di quest'anno, quando una particella solare e una tempesta geomagnetica hanno portato al fallimento del progetto satellitare Starlink. Ma se dovesse verificarsi una tempesta solare del calibro della previsione di Baba Vanga, sarebbe devastante per la vita sulla Terra.