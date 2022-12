Rocco Siffredi premiato: il motivo non è quello che pensano tutti

Polemica per il premio

Ovviamente non sono mancate le polemiche, la scelta non è andata giù ad alcuni ortonesi. Per alcuni Siffredi non darebbe lustro e prestigio alla cittadina visto il suo lavoro nel mondo a luci rosse. Ma il primo cittadino ha precisato: "Questo premio nasce per proiettare la nostra città su un livello internazionale e sicuramente Rocco Tano (vero nome di Siffredi ndr) rappresenta un personaggio conosciuto in una platea che va oltre i confini nazionali".