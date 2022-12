Consigliera aggredita sessualmente durante il consiglio comunale

Una donna brasiliana è stata molestata sessualmente nel bel mezzo di un consiglio comunale nella città costiera di Florianópolis. Carla Ayres, politica progressista, stava presentando un progetto quando un collega, Marquinhos da Silva, le ha afferrato la mano, poi l'ha abbracciata da dietro e ha tentato di baciarla. Il video delle avances indesiderate ha suscitato indignazione in tutto il Brasile , soprattutto dopo che Ayres lo ha pubblicato sul suo account Twitter, definendolo "un'altra scena di molestie che dobbiamo combattere affinché non avvenga nelle strade e nel Parlamento del nostro paese".

Il Brasile è indignato

Dopo che il filmato è diventato virale da Silvia ha fatto ammenda: "Mi scuso sinceramente con la mia collega e con tutte le donne che si sono sentite offese dal mio gesto". Scuse che non sono bastate a Carla Ayres, che ha deciso di denunciare per molestie sessuali il consigliere: "Nessun'altra donna deve vivere più situazioni del genere". In Brasile, infatti, si continua a registrare un numero elevato di aggressioni sessuali. Secondo le ultime statistiche, nei primi sei mesi del 2021, 666 donne sono state vittime di femminicidio e sono stati segnalati l'8,3% di stupri in più rispetto allo stesso periodo del 2020.