Giocatrice di poker mostra il seno per distrarre i rivali: “Chiedo scusa”

Incidente hot al torneo di poker Max Pain Monday . Durante la partita la camicetta della nota youtuber Sashimi si è aperta, lasciando intravedere i generosi seni. Per gli altri giocatori un trucchetto per distrarre gli avversari. A distanza di giorni la diretta interessata è intervenuta su Instagram per chiarire la faccenda.

Le scuse della giocatrice di poker

"Mi scuso per quello che è accaduto. È facile non accorgersi di quello che sta accadendo quando si gioca. La prossima volta sarò più attenta sulle scelte del mio guardaroba", ha detto Sashimi, rimarcando che il suo décolleté è tutto naturale e non ha usato delle protesi finte per strategia come insinuato da qualcuno.