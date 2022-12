Tom Brady conquista il cuore della splendida modella slovacca: il suo bikini è top

La modella slovacca Veronica Rajek, 26 anni, potrebbe essere la nuova fiamma di Tom Brady, il famoso giocatore di football americano passato alle cronache anche per il divorzio da Gisele Bundchen. Social e quotidiani di gossip credono che i due possano avere una relazione, anche se non ci sono finora conferme ufficiali. Veronica sul suo profilo Instagram però alimenta le voci: circa una settimana fa ha postato una foto mentre indossa la maglia numero 12 di Brady, aggiungendo questo commento: "Ho visto la leggenda e se qualcuno mi chiede di nuovo se amo Brady, sì, lo amo". Forse è solo ammirazione sportiva, chi lo sa. In ogni caso la modella slovacca continua a far parlare di sé, stupendo i fan con un altro post in cui sfoggia un pazzesco bikini statunitense: "Il sogno americano continua a lottare finché continuiamo a sognare in grande", ha aggiunto come didascalia.