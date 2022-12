La dichiarazione di Wanda Nara che spiazza Icardi: "Ho deciso ma lui non l'accetta"

Wanda Nara racconta una volta per tutte il suo rapporto con Icardi e questa volta senza lasciare spazio a dubbi . La show girl argentina spiega: "Sono stata sposata molti anni: sette con Maxi e dieci anni con Mauro. Ma non chiudo la porta a nessuno. Non direi mai "non starò con questa persona". Se c'è qualcuno che può farmi felice, che mi rispetta e che sa che sono mamma, allora è il benvenuto… Chi si innamora di me deve sapere che la mia priorità sono i miei cinque figli. Devi amarmi con la combinazione completa".

Icardi non riesce a farsene una ragione

Wanda Nara chiarisce ulteriormente: "La verità è che di solito sono abbastanza chiara con chi sono e con chi non sono. Alle Maldive con Mauro è stato l'ultimo tentativo, manon è servito. Quando prendi le distanze, non c'è più niente da fare. Quando la pace finisce nella tua relazione, per me le cose non funzionano. Mauro non vuole separarsi. Ma la verità è che, da ottobre, ho deciso di prendere le distanze. Le cose non scorrevano. Litigavamo, ci sono situazioni in cui è meglio separarsi perché la pace familiare continui. Vedo molte persone che crescono con un matrimonio orribile e a cosa ti serve? Non c'è premio per chi resiste. Voglio qualcuno che mi renda felice e che duri finché durano la felicità e la tranquillità. Se avessi un fidanzato, i primi a scoprirlo sarebbero i miei figli, che mi sono molto legati".