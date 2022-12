Diletta Leotta e il consiglio della madre sull'amore

“Sono una passionale e a 31 anni voglio sentirmi libera di lanciarmi nelle relazioni che desidero”. Solo le parole di Diletta Leotta, che si è raccontata in un'intervista sul settimanale F. La conduttrice, che è approdata a DAZN Canada con le prime conduzioni in un inglese perfetto, ha svelato alcuni dettagli sulla sua vita privata, impegnata adesso con l’amore per Loris Karius.