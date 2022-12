La figlia di Ambra Angiolini brutta? Lei replica, interviene anche Renga

Come tanti figli Vip anche Jolanda Renga , la primogenita di Francesco e Ambra Angiolini , è stata presa di mira da alcuni haters per via del suo aspetto fisico. Molti, senza troppi giri di parole, l'hanno definita brutta. Commenti sgradevoli sull'aspetto fisico che hanno spinto la 18enne a rispondere a tono, con classe ed eleganza, su Tik Tok . "Sono Jolanda o la figlia brutta. "Sei brutta" è una cosa che mi dico sempre da quando sono piccola. Oggi ho deciso di chiedermi scusa perché ho dato alle parole di queste persone tanta importanza".

La lezione di Jolanda Renga, la figlia di Ambra

"Il mio sogno per fortuna non è essere bella e neanche essere la sosia dei miei genitori. In realtà il mio desiderio nella vita è di fare cose importanti, che contano, e tentare di migliorare un po' il mondo. Io tengo molto di più alla mia anima che alla mia faccia, al mio aspetto, perché questo non resterà per sempre", ha aggiunto Jolanda Renga. Ha poi concluso così il suo messaggio: "Io vorrei parlare a quelli che si sentono come me, vorrei dirvi che siete tanto speciali e che finché avrete cura e rispetto di voi stessi e degli altri, brillerete sempre di una luce diversa. Le persone buone e gentili sono belle davvero".

Il commento di Francesco Renga

Il video della figlia di Ambra Angiolini è diventato ben presto virale sui social network. Tanti si sono complimentati con Jolanda per la sua saggezza nonostante la giovane età. Non è mancato il commento di papà Francesco Renga: "Ogni giorno che ti guardo vivere, ogni cosa che dici, ogni gesto che fai… Tutto della tua vita mi restituisce il senso stesso dell’Esistenza".