L'incredibile casa dove Wanda Nara trascorrerà il Natale con i figli

Natale in Argentina per Wanda Nara. L'imprenditrice trascorrerà le imminenti festività nel suo Paese natale, insieme ai cinque figli. L'ormai ex moglie di Mauro Icardi ha mostrato al magazine HOLA le immagini della sua sontuosa casa dove aspetterà l'arrivo di Babbo Natale circondata dagli affetti più cari. L'immobile si trova a Buenos Aires, nell'esclusivo quartiere di Santa Barbara. La villa è quella al centro della disputa tra Wanda e l'ex Maxi Lopez: alla fine ad ottenerla è stata la Nara come rimborso per gli anni di alimenti mai pagati dall'ex calciatore. L'ex attaccante l'aveva acquistata durante i primi anni di matrimonio con Wanda, quando il legame tra i due sembrava indistruttibile.