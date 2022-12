Sinisa, il duro che si scioglieva davanti ad Arianna e Violante

Mihajlovic e l'amore con Arianna

Di sicuro, era destino che il calcio e la breve esperienza romanista gli regalassero l'amore infinito, enorme, con Arianna Rapaccioni. Trent'anni insieme, quasi, e un amore nato "dal suo sorriso. Mi sono sciolto la prima volta che l'ho visto". Sinisa aveva già un figlio, nato da una precedente relazione, con lei ne ha avuti cinque e quattro anni fa ne sarebbe potuto arrivare un sesto. La gravidanza si è interrotta, è stato un duro colpo per entrambi, attutito, forse, dall'arrivo di Violante, che ha poco più di un anno ma è già la principessa di casa. I nonni impazziscono per lei, Arianna racconta spesso sui social di come la bambina gli abbia cambiato la vita. Un po' come, nel 1995, gliela cambiò Sinisa: lei lavorava nella trasmissione "Luna Park", lui la conobbe, si innamorarono, chiese la mano al padre e nel 1996 si sposarono. Non si sono più lasciati, si sono tenuti la mano nei momenti peggiori e non è un modo di dire, visto che Mihajlovic ha raccontato spesso come fosse un padre e un marito affettuoso, presente, fisico. Proprio perché per lui sapeva cosa volesse dire "avere genitori che non ti abbracciavano". In un abbraccio, quello dei suoi cari, oggi se ne è andato. La famiglia, adesso, è sulle spalle di Arianna. Ma non sarà un problema. Lo ha spiegato proprio Sinisa: "E' l'unica che ha più palle di me".