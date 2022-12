Clamoroso, scoperti pianeti con caratteristiche uniche: tutti con il fiato sospeso

Un team internazionale di scienziati, guidato dall'Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), ha scoperto due pianeti con una massa simile alla Terra in orbita attorno alla stella GJ 1002, una stella nana rossa vicina al Sistema Solare. Entrambi i pianeti si trovano nella zona abitabile della stella. Si tratta dei pianeti GJ 1002b, che impiega circa 10 giorni per completare una rivoluzione attorno alla sua stella, e GJ 1002c, che ci mette 21 giorni per completare lo stesso processo. Entrambi i pianeti sono potenzialmente abitabili.

Due nuovi pianeti abitabili

"La natura sembra determinata a dimostrare che gli esopianeti simili alla Terra sono molto comuni. Con questi due, ne conosciamo già 7 in sistemi vicini", ha spiegato Alejandro Suarez Mascareno, ricercatore dell'Instituto de Astrofìsica de Canarias (Iac), primo autore dell'articolo che riporta la scoperta sulla rivista Astronomy & Astrophysics. La vicinanza della stella al nostro sistema solare rende entrambi i pianeti, in particolare GJ 1002c, ottimi candidati per la caratterizzazione atmosferica attraverso lo studio della loro luce riflessa o dell'emissione termica.

Le ricerche sui nuovi pianeti

Questa scoperta è stata possibile solo grazie alle osservazioni combinate degli strumenti Espresso e Carmenes. GJ 1002 è stata osservata da Carmenes (Calar Alto high-Resolution search for M dwarfs with Exoearths with Near-infrared and optical Èchelle Spectrographs), lo spettroscopio installato al telescopio da 3,5 metri di diametro dell'Osservatorio Calar Alto, in Spagna, tra il 2017 e il 2019. Successivamente, tra il 2019 e il 2021, la stella è stata osservata anche con lo spettrografo Espresso (Echelle SPectrograph for Rocky Exoplanet and Stable Spectroscopic Observations) installato al Very Large Telescope dell'Eso, sulle Ande cilene.