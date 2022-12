De Rossi ricorda Mihajlovic: "Persona in un mondo di personaggi. Ecco cosa ha fatto per me"

Tra i tanti ricordi di Sinisa Mihajlovic c'è anche quello di Daniele De Rossi. L'ex numero 16 della Roma, ora allenatore della Spal, alla vigilia della partita contro il Parma, lo ha ricordato così: "Personalmente arrivo a questa partita con tanta amarezza. In queste ore ho perso un grande amico. Non ho mai giocato con Mihajlovic, ma ci siamo spesso frequentati. Ci eravamo sentiti la scorsa settimana e, dopo la sconfitta con il Modena mi aveva inviato un messaggio di incoraggiamento. Pensava a me, nonostante i suoi tanti problemi".